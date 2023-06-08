CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü. Mustafa Sarıgül İBB Başkan adayı olacak mı, merak edildi.

İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Partisiyle birlikte CHP'ye katılma kararı alan Sarıgül tarafını seçti

İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı ve yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü. Mustafa Sarıgül İBB Başkan adayı olacak mı?

MUSTAFA SARIGÜL İBB BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Seçim sonrasında "değişim" mesajları veren ve gemileri yakan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmayı kafasına koyduğu, en kötü ihtimalle ise yeni parti kuracağı iddia edilirken, bugün Ankara kulislerine düşen bir haber büyük ses getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarakMustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.