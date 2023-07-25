CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün 22. Dönem ANAP Milletvekili tarafından Meclis'te yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayın hemen ardından açıklama yapan Sarıgül'ün ifadeleri gündem oldu.Peki, Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı mı gerçekleşti? Mustafa Sarıgül'e kim, neden saldırdı?

TBMM'de CHP grup toplantısının ardından hareketli dakikalar yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledikten sonra koridorda insanlarla sohbet eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yumruklu saldırıya uğradığı öne sürüldü. Peki, Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı mı gerçekleşti? Mustafa Sarıgül'e kim, neden saldırdı?

MUSTAFA SARIGÜL'E MECLİSTE YUMRUKLU SALDIRI MI GERÇEKLEŞTİ?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından Meclis'te yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayın hemen ardından açıklama yapan Sarıgül şiddet olmadığını belirterek, "Yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana sorular sordu. Ben de olay yerinden uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüce parlamentoda bunların olması hiç hoş değil." dedi.

MUSTAFA SARIGÜL'E KİM, NEDEN SALDIRDI?

Yaşananların ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, şiddet olayını yalanladı. Tüysüz'ü 15 yıldır görmediğini, bu yüzden ilk etapta tanıyamadığını belirten Sarıgül, "Yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana sorular sordu. Ben de hiç tanımadığımı söyledim kendisini. ben de bunun üzerine olay yerinden uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüze parlamentoda bunların olması hiç hoş değil. Böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzdü' dedi. TBMM'den çıkarken gazetecilerin mikrofon uzattığı Tüysüz ise şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti. Tüysüz soruları cevapsız bırakarak Meclis'ten ayrıldı.