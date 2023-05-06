Mustafa Sarıgül aday mı? 2023 Mustafa Sarıgül nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mustafa Sarıgül aday mı? 2023 Mustafa Sarıgül milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mustafa Sarıgül aday mı? 2023 Mustafa Sarıgül milletvekili adayı mı? İşte detaylar...