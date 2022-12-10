Müzik piyasasının sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Sandal'ın özel hayatı merak ediliyor. Pop müzik dünyasının yıldızı olan isim Mustafa Sandal evli mi? Mustafa Sandal eşi kim? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve özel hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. Sevilen şarkıcının evliliği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Sevenleri arama motorlarında Mustafa Sandal evli mi? Mustafa Sandal eşi kim? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

MUSTAFA SANDAL EVLİ Mİ?

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğinin ardından Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başladı. Melis Sütsurup ile 3 yıl süren ilişkilerinin ardından yaz aylarında dünya evine girdi.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

33 yaşında olan Melis Sütşurup, butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile dünya evine girmek için bir adım daha attı. Ailelerin tanıştığı ve evlilik planlarının olduğunu söyleyen çift, 19 Şubat 2022 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.