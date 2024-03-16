Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli?
Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Mustafa Şahin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Şahin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA ŞAHİN KİMDİR?
Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin iş insanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.