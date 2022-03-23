Mustafa Rahman Tohma kimdir? Seren Serengil'in sevgilisi Rahman Tohma kimdir ve kaç yaşında? Mustafa Rahman Tohma hayatı ve biyografisi

Mustafa Tohma ve Seren Serengil'in evlilik kararı magazin haberlerinde yer aldı. Geçtiğimiz yıldan beri beraber oldukları konuşulan çiftin adı bir süre önce Seren Serengil'in yanında çalışan hizmetlisinin uğradığı darp iddialarında yer almıştı. Hatay Antakya doğumlu olan ve yaşamına orada devam eden Mustafa Rahman Tohma bir kaç defa modellik yapmış.

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor. Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir.

MUSTAFA RAHMAN TOHMA

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