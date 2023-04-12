Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mustafa Rahman Tohma hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mustafa Rahman Tohma'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında, nereli? Mustafa Rahman Tohma mesleği ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mustafa Rahman Tohma hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mustafa Rahman Tohma'nın hayatını araştırıyor. Peki, Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında, nereli? Mustafa Rahman Tohma mesleği ne? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor. Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir.