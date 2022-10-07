2012 Yılında Aziziye eğitim kurumları tarafından "Yılın Kültür Elçisi" seçildi. 2011-12 yıllarında Amerika "Georgetown Üniversitesi ile Ürdün Kraliyet Araştırmalar Merkezi" tarafından üç yıldır düzenli olarak yayınlanan "Dünyada en güçlü ve etkili 500 Müslüman" raporunda, Hafızlar kategorisinde, Türkiye adına, en güçlü ve etkili Müslüman olarak tescil edilen Güneşdoğdu, ana dilinin yanı sıra Almanca ve Arapça bilmektedir. Peki, Mustafa Özcan Güneşdoğdu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Özcan Güneşdoğdu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA ÖZCAN GÜNEŞDOĞDU KİMDİR?

4 Eylül 1970'te Çankırı'nın Orta kazasına bağlı Sakaeli köyünde dünyaya geldi.

1979 yılında Almanya'da yaşayan ailesinin yanına gitti. Alman okulunun yanı sıra, İslam Kültür Merkezlerine bağlı Hamburg Ulu Camii'nde Kur'an okumaya başladı. Konyalı Hafız Ramazan Minaz'dan Kur'an okumasını öğrendi.

Bilahare sekiz yıl imamlığını yaptığı, İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hamburg Merkez Camii'nde öğrenimine devam etti.

Burada Samsun Vezirköprülü Kurr'a Hafız merhum Halit Tanrıver ile Hafızlığını tamamladı. Tâlim, Tecvid ve Kıraat dersleri aldı.

1985 yılında, Libya İslam'a Çağrı Cemiyeti ile önceki adı AMGT olan, Avrupa Milli Görüş teşkilatlarının ortaklaşa tertip ettiği, ikinci Avrupa Tilavet yarışmasında birinci oldu.

1987 yılında evlenen Güneşdoğdu 3 çocuk ve iki torun sahibidir. Altı yılı aşkın, Osmanlı usulü Arapça tedrisatından sonra, 1988-1989 yıllarında Arapça pratiğini geliştirmek üzere Şam'da bulundu.

1989 yılında Westfalen eyaletinde Hamm/Bochum-Hövel Mevlana Camii'nde İmamlık görevine başladı. 1991 Mayısına kadar devam ettiği görevi esnasında Cumhuriyet dönemi Fıkıh Âlimlerinden "Fetevayı Hindiye" nin mütercimi, eski Kırıkkale Müftüsü (Ala sakal lakabı ile maruf) merhum MUSTAFA EFE Hoca Efendi'den "El-İtkan"ı okudu ve özel dersler aldı.

Ocak 1991 yılında Mekke-i Mükerreme'de 23 Devlet, 52 Cemiyet ve Teşkilatın 182 yarışmacı ile katıldığı 13. Uluslar arası Kur-ân'ı Kêrim yarışmasında, oldu. Şu ana kadar Arap ülkelerinde `Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma' dalında Avrupa'da yetişmiş ve birincilik almış ilk ve tek Türk Vatandaşımızdır.

Yine aynı yıl davetli olarak gittiği Bosna Hersek'te bir ayı aşkın, 2008'de ise ikinci defa Bosna-Hersek başta olmak üzere, Sırbistan Karadağ, Makedonya ve Arnuvutluk'ta Kur'an ziyafetleri sundu. 1994, 2003, 2011 yıllarında İran'da okumuş olduğu kıraatleri büyük takdir almıştır.

1994 Ramazanda, Almanya'da 90'a yakın camide "Kur'anın İcazı" başlıklı Seminerler sundu. 2003 yılında Hamburg, 2005'de ise Kiel Üniversitesi'nde "Kur'an'a Giriş ve Kur'an Okuma Sanatı" hakkında dersler verdi.

Kendisinden Kur'an ve talim dersleri alan talebelerden bazıları Avrupa Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci olmuşlardır. 2000 yılında, Almanya'da dünya fuarı Expo'da, 4 ayı aşkın Fahri İmamlık yaptı. Almanca Hutbeler irad etti.

Yine aynı yılın Ramazan ayında iki hafta boyunca Avustralya Sydney ve Melbourn'da Kur-ân'ı Kerim okudu. 2006 da ise "Opera meets Quran" Opera Kuran buluşması isimli Program için ikinci defa Sydney'e gitti. 2003 Yılında "Quran Rezitation" isimli Almanca Meâlli ilk Kur-ân'ı Kêrim Albümünü yayınladı.

2001 yılında, Almanya Hamburg Merkez Camii'nde başladığı, bugün Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle izlenen Maide-i Kur'an yani Kur'an ziyafetleri programları projesi kendisine aittir. 14 yaşından bu tarafa hatiplik de yapan Güneşdoğdu, muhtelif Camii ve cemiyetlerde 18 yıl İmamlık hizmetinde bulundu. Önce Müslümanlar olmak üzere, uzun yıllar diyalog çalışmalarına katıldı.

Aynı zamanda Camilerde Almanca vaaz eden, hutbe okuyan imam olmasıyla da tanındı. Bu görevlerinin yanı sıra 1987'den bu tarafa ilahi çalışmaları ile başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde programları yoğun ilgi görüyor.

Yine 1997'de kurulan ve kendi ismini taşıyan "İlahi Grubu" adeta gurbetçilerimizin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Yurtdışında ve yurtiçinde pek çok Ulasal ve yerel TV, Radyolarında konuk oldu. Hilal TV de ise iki yıl Türkiye'nin önde gelen Hafız ve Kurralarının tanıtıldığı Maide-i Kur'an, iki yıl ise Tasavvuf Sanatçıları´nın konuk edildiği ,,İlahi Muhabbet,, Programını hazırlamış ve sunmuştur.

2008 de Hilal tv'de `Sahurdan Sehere'programını sunmuş, 2009 Star TV, 2010 Ramazan'ında "Kanal 7`de, bir ay "Sahura doğru" programının Karisi ve ilahi sanatçısı olarak görev yapmış, 2011-2012 Ramazanlarında ise "Kanal Urfa" da İftar programları sunmuştur.

2004 ve 2006 yıllarında Fransa Müslümanları tarafından düzenlenen "Rytmenneşid" İlahi Turnesine, Malezya'nın meşhur grublarından "RAİHAN", Filistinden "İ´tisam" İngiltere'den "Halil Muhammed" ve Fransa'dan "Mevlüt Sinatse" ile beraber, Avrupa'da yaşayan Türkleri Güneşdoğdu temsil etmiştir.

1995'den bu tarafa kesintisiz olarak Hac ve Umre organizasyonlarında kafile başkanlığı yapmaktadır. Yayınlanan onlarca Kur'an Tilavetlerinin yanı sıra, Tasavvuf müziği alanında başlıca, Cürmüm ile geldim sana 1 ve 2, Sevmeye Geldim, Medine yollarında, Aşkközü, Haydi söz verelim, Esma-ul Hüsna ve Arapça ilahiler isimli albümlere imza atmıştır.

2012 Yılında Aziziye eğitim kurumları tarafından "Yılın Kültür Elçisi" seçildi. 2011-12 yıllarında Amerika "Georgetown Üniversitesi ile Ürdün Kraliyet Araştırmalar Merkezi" tarafından üç yıldır düzenli olarak yayınlanan "Dünyada en güçlü ve etkili 500 Müslüman" raporunda, Hafızlar kategorisinde, Türkiye adına, en güçlü ve etkili Müslüman olarak tescil edilen Güneşdoğdu, ana dilinin yanı sıra Almanca ve Arapça bilmektedir.