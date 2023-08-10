Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Mustafa Özarslan kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Mustafa Özarslan kimdir? Sinop valisi Mustafa Özarslan hayatı ve biyografisi! Sinop valisi kim oldu?

Mustafa Özarslan kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Mustafa Özarslan kimdir? Sinop valisi Mustafa Özarslan hayatı ve biyografisi! Sinop valisi kim oldu?

MUSTAFA ÖZARSLAN KİMDİR?

Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa ÖZARSLAN, 1968 yılında Adana İlinin Kozan İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. İngiltere Margate College'de İngilizce dil eğitimi aldı (1991). İngiltere'de Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı (2001). Van 100.Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyoloji alanında ikinci yüksek lisansını yaptı (2002). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Doktora programını tamamladı (2010).

12 Ağustos 2022 Tarihli ve 31924 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı' na ait atama kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan Dr. Mustafa ÖZARSLAN, 26.08.2022 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

SİNOP VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Mustafa Özarslan Sinop valisi olarak atandı.