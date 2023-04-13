Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mustafa Naim Yağcı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi! Mustafa Naim Yağcı kimdir?
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MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?
Eğitim
İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi-Lisans
Çalışma Alanları
İdare Hukuku, Yerel Yönetimler, Kamulaştırma
Mustafa Naim Yağcı, 1976 yılı Rize, Çayeli doğumludur.
Yağcı, İlkokulu Çayeli Aşıklar Köyü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1995'te Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden; 2000'de de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Mustafa Naim Yağcı çeşitli kurumlarda görev yaptıktan sonra, 2004'den bu yana ortağı olduğu Hukuk Bürosunda serbest avukat olarak görev yapmaktadır. Aktif siyasete 2004 yılında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile başlayan Av. Mustafa Naim YAĞCI evli ve 1 çocuk babasıdır.