DOF Robotiks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mustafa Mertcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi? Mustafa Mertcan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Mertcan geliyor. Peki, Mustafa Mertcan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? DOF Robotiks Başkanı Mustafa Mertcan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

Mustafa Mertcan 1981 Kastamonu doğumludur. 8 kardeşin en küçüğü olan Mustafa Mertcan 2006 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mustafa Mertcan DOF Robotiks'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. DOF Robotics, geliştirdiği ürünleri birçok ülkeye ihraç etmektedir.

Mustafa Mertcan, Masterchef yarışmacısı Güzide Mertcan ile evlidir. 3 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mustafa Mertcan'ın İnstagram'd 112 bin takipçisi bulunmaktadır.

Mustafa MertcanAğustos 2023 tarihinde Haberler.com konuğu oldu. DOF Robotiks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan Türkiye'nin İhracatçılar Şampiyonu programında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Mertcan, sektöre nasıl başladığını, şirketin ihracat oranlarını ve gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.