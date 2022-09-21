Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç ayrıldı mı? Musta Mert Koç ve Melisa Aslı Pamuk neden ayrıldı?

Arabada çektikleri eğlenceli videolarla isimlerinden sıkça söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada gündeme gelen haber sonrasında sevenleri ikilinin ayrılıp ayrılmadıklarını merak etti. Peki, Mustafa Mert Koç ve Melisa Aslı Pamuk ayrıldı mı? Musta Mert Koç ve Melisa Aslı neden ayrıldı? İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çifti bir yıllık ilişkilerini bitirdi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir yılı aşkın süredir meslektaşı Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyordu. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Bodrum'da tanışmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin ayrıldıkları iddia edildi. Peki, Mustafa Mert Koç ve Melisa Aslı Pamuk ayrıldı mı? Musta Mert Koç ve Melisa Aslı Pamuk neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

MELİSA ASLI PAMUK VE MUSTAFA MERT KOÇ AYRILDI MI?

Arabada çektikleri eğlenceli videolarla isimlerinden sıkça söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir yılı aşkın süredir meslektaşı Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyordu. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Bodrum'da tanışmıştı. Melisa Pamuk, Instagram hesabından sevgilisi Mustafa Mert Koç'u takipten çıktı ve birlikte oldukları fotoğrafları sildi. Mustafa Mert Koç, Melisa Aslı Pamuk'u takip etmeyi sürdürüyor ve birlikte olan fotoğraflarını da yayından kaldırmadı.

MUSTAFA MERT KOÇ VE MELİSA ASLI PAMUK NEDEN AYRILDI?

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk,Instagram hesabından sevgilisi Mustafa Mert Koç'u takipten çıkıp ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi sonrasında ayrılık iddialarıyla gündeme geldiler. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.