Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında? Yaz Şarkısı Kemal kim? Mustafa Mert Koç boy ve kilosu ne?
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Oyuncu Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Mustafa Mert Koç kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında? Mustafa Mert Koç boy ve kilosu ne? Mustafa Mert Koç sevgilisi kim? İşte detaylar...
Mustafa Mert Koç, sosyal medyaya attığı videolarla tanınmıştır. Yaz Şarkısı dizisiyle adından söz ettiren Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Mustafa Mert Koçkimdir? Mustafa Mert Koçkaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç sevgilisi kim? Detaylar haberimizdedir…
MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?
Mustafa Mert Koç, 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncu, Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri almıştır. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. Şimdilerde Fox Tv kanalında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zafer karakterini canlandırmaktadır.
MUSTAFA MERT KOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Benim Adım Melek
Şahin Tepesi
Yeter
Hayat Bazen Tatlıdır
Bir Peri Masalı
Yaz Şarkısı
Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek?— Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023