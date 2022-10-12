Oyuncu Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı Bir Peri Masalı dizisi sayesinde gündeme gelen Mustafa Mert Koç kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Mustafa Mert Koç hangi dizilerde oynadı? Mustafa Mert Koç filmleri ve TV dizileri neler? İşte detaylar...

Mustafa Mert Koç sosyal medya hesabına yüklediği videolarla adından söz ettirmiştir. Bir Peri Masalı dizisinde canlandırdığı Zafer Köksal karakteriyle gündeme gelen Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Mustafa Mert Koç hangi dizilerde oynadı? Mustafa Mert Koç filmleri ve TV dizileri neler? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncu, Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri almıştır. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. Şimdilerde Fox Tv kanalında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zafer karakterini canlandırmaktadır.

MUSTAFA MERT KOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bir Peri Masalı (Zafer, 2022)

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016)

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)