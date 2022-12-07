Mustafa Mert Koç estetikli mi? Mustafa Mert Koç estetik mi oldu?

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MUSTAFA MERT KOÇ ESTETİKLİ Mİ?

Mustafa Mert Koç, Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın başrolünü paylaştığı 'Bir Peri Masalı' dizisinin son bölümünde burnunda bandajla ekrana gelen oyuncunun, estetik yaptırdığı iddiaları çıkmıştı.

Dizide Taro Emir Tekin'le kavga sahnesinde burnunun kırıldığını açıklayan Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerimden kırıldı. Kaza bu olabilir, yarın bu bandı çıkaracağım. He iş devam ederken estetik yaptırdım, ben de gerizekalıyım" dedi.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncu, Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri almıştır. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. Şimdilerde Fox Tv kanalında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zafer karakterini canlandırmaktadır.

DİZİLER

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)

FİLMLER

Organik Aşk (Bülent, 2017)

Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)

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