Mustafa Mert Koç - Dur Biraz şarkı sözleri! 'Dur Biraz' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Mustafa Mert Koç'un yeni şarkısı Dur Biraz, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dur Biraz şarkı sözleri nelerdir? Dur Biraz şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Mustafa Mert Koç - Dur Biraz şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mustafa Mert Koç'a aittir.

MUSTAFA MERT KOÇ - DUR BİRAZ ŞARKI SÖZLERİ

Paramparça halde bırakıp gittin sen de, ahım kalacak..

Yazdığım bu şarkıyı iyi dinle, seni gece uyutmayacak..

Bahsettiğin adamlar da bulabildin mi? Ah tenimi..

Saçmalama ne olur, benim gibi sevebilir mi?

***

Dur biraz , sözlerim sana ağır gelir

Duy biraz , hırsın seni yorabilir

Saf biraz , bilirsin yüreğimi

İnsaf biraz , solum yanar geceleri

***

Üzdü mü bütün olanlar

Sana yazıldı bak yalanlar

Ellerini uzak tut benden

Çekil git bu yakamdan

Bıkmadın aldatmaktan

Geceleri benim canımı acıtmaktan

Güvenimi çoktan kaybettin

Söylemiştim en başından

Bana benliğimi geri verin

Söylemiştim sana ben gerçeğimi

Aldatman yatakta değil

Bu kez senin gözlerindeydi

Şimdi düştün yakamdan

Konuşanlar var arkandan

Sana kalmadı hiç boş sayfam

Vazgeçtim yazmaktan...

***

Dur biraz , sözlerim sana ağır gelir

Duy biraz , hırsın seni yorabilir

Saf biraz , bilirsin yüreğimi

İnsaf biraz , solum yanar geceleri