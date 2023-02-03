Mustafa Mert Koç - Dur Biraz şarkı sözleri! 'Dur Biraz' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Mustafa Mert Koç'un yeni şarkısı Dur Biraz, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dur Biraz şarkı sözleri nelerdir? Dur Biraz şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Mustafa Mert Koç - Dur Biraz şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mustafa Mert Koç'a aittir.
MUSTAFA MERT KOÇ - DUR BİRAZ ŞARKI SÖZLERİ
Paramparça halde bırakıp gittin sen de, ahım kalacak..
Yazdığım bu şarkıyı iyi dinle, seni gece uyutmayacak..
Bahsettiğin adamlar da bulabildin mi? Ah tenimi..
Saçmalama ne olur, benim gibi sevebilir mi?
***
Dur biraz , sözlerim sana ağır gelir
Duy biraz , hırsın seni yorabilir
Saf biraz , bilirsin yüreğimi
İnsaf biraz , solum yanar geceleri
***
Üzdü mü bütün olanlar
Sana yazıldı bak yalanlar
Ellerini uzak tut benden
Çekil git bu yakamdan
Bıkmadın aldatmaktan
Geceleri benim canımı acıtmaktan
Güvenimi çoktan kaybettin
Söylemiştim en başından
Bana benliğimi geri verin
Söylemiştim sana ben gerçeğimi
Aldatman yatakta değil
Bu kez senin gözlerindeydi
Şimdi düştün yakamdan
Konuşanlar var arkandan
Sana kalmadı hiç boş sayfam
Vazgeçtim yazmaktan...
***
Dur biraz , sözlerim sana ağır gelir
Duy biraz , hırsın seni yorabilir
Saf biraz , bilirsin yüreğimi
İnsaf biraz , solum yanar geceleri