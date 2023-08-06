Son zamanlarda internet üzerinde araştırılan isimlerden bir tanesi Mustafa Masatlı oluyor ve vatandaşlar tarafından Mustafa Masatlı kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mustafa Masatlı kimdir? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli? Mustafa Masatlı hayatı ve biyografisi!

Mustafa Masatlı kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Mustafa Masatlı kimdir? Ve Mustafa Masatlı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Mustafa Masatlı kimdir? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli? Mustafa Masatlı hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA MASATLI KİMDİR?

Mustafa Masatlı, 1969' da Sungurlu' da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa)görevlerinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı KararnamesiyleAmasya Valisi olarak atanmış olan Mustafa MASATLI,evli ve 3 çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce bilmektedir.