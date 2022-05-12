NİĞDE (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Mustafa Koç kimdir? Yeni Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir?

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana - İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyün'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı,Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 / 362 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığı görevine atanarak 27.07.2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakamımız Sayın Mustafa KOÇ, evli ve 3 çocuk babasıdır.