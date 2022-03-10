Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşında ve nereli?

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MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945, Maden, Elazığ doğumludur. Türk ses sanatçısı ve besteci. Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser evlidir ve üç oğlu vardır.

Televizyon programları

"Mustafa Keser Sizlerle" (Kanal 6, Samanyolu TV, Flash TV ve TRT Müzik)

"Benzemez Kimse Bize" (Star TV)

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