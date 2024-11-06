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Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli?

Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT MUSTAFA KEMAL ÖZ KİMDİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli?

Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, Adana, Pozantılıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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