Mustafa Kemal elendi mi? Survivor Mustafa Kemal neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Mustafa Kemal konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Mustafa Kemal elendi mi? Survivor Mustafa Kemal neden yok 2024?

SURVİVOR MUSTAFA KEMAL KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Mustafa Kemal Kurt, Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Milli Takımı'n 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgilenmektedir. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer aldı

MUSTAFA KEMAL ELENDİ Mİ?

Survivor Mustafa Kemal elenmedi, yarışmaya devam ediyor.