2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Kritik seçimler öncesi Yurttaşların araştırmalarımda hız kazandı. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaç yıl Cumhurbaşkanı yaptığını araştırmaya koyuldu. Peki, Mustafa Kemal Atatürk kaç yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı? Atatürk kaç yıl Türkiye'yi yönetti? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ülkemizde bu zamana kadar 12 cumhurbaşkanı görev almıştır. Bunun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım 1938 tarihinde, Mustafa Abdulhalik Renda, yalnızca bir günlüğüne vekaleten cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Yaklaşan 2023 Seçimleri öncesi yurttaşlar Atatürkün kaç sefer cumhurbaşkanlığı yaptığını araştırıyorlar. Peki, Atatürk kaç sefer Cumhurbaşkanlığı yaptı? Atatürk kaç yıl Türkiye'yi yönetti? Atatürk'ten sonra kim Cumhurbaşkanı oldu? En uzun Cumhurbaşkanlığı yapan kim? Detaylar haberimizde...

ATATÜRK KAÇ SEFER CUMHURBAŞKALIĞI YAPTI?

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört defa, Celâl Bayar üç defa; Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül bir defa ve Tayyip Erdoğan iki dönem Cumhurbaşkanı seçildiler.

ATATÜRK KAÇ YIL TÜRÜKİYE'Yİ YÖNETTİ?

Savaşın ardından Cumhuriyet Halk Partisini "Halk Fırkası" adıyla kurdu ve ilk genel başkanı oldu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin İlanı ardından Cumhurbaşkanı seçildi. 1938'deki ölümüne dek dört dönem bu görevi yürütmüş olup günümüze değin Türkiye'de en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapmış kişidir.

ATATÜRKTEN SONRA KİM CUMHURBAŞKANI OLDU?

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmesinden 1 gün sonra olağanüstü toplanan TBMM'de yapılan seçimlere 399 milletvekilinin 348'i katıldı. TBMM Malatya milletvekili İsmet İnönü 1. turda oy birliğiyle cumhurbaşkanı seçildi.

ERDOĞAN KAÇ DEFA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI?

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 2018 yılında gerçekleştirilen seçimle ikinci defa cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs 2023 tarihide yapılacak seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı Adayı olduğunu açıkladı.

EN UZUN CUMHURBAŞKANLIĞI YAPAN KİM?

Kesintisiz en uzun süre Cumhurbaşkanlığı görevi rekoru Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Çok partili dönemde en uzun süre Cumhurbaşkanlığı görevi rekoru ise Recep Tayyip Erdoğan'a aittir.