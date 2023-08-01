Mustafa Kasım Karahocagil kimdir? Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil kaç yaşında, nereli? Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Mustafa Kasım Karahocagil kimdir? Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Mustafa Kasım Karahocagil kimdir? Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil kimdir, hayatı!

MUSTAFA KASIM KARAHOCAGİL KİMDİR? PROF. DR. MUSTAFA KASIM KARAHOCAGİL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1970 yılında Erzurum Oltu' da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Amasya' da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi' ni bitirdi. Amasya Yassıçal ve Merkez I Nolu Sağlık Ocak' larında çalıştı. 1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD 'nı kazandı. Burada bir yıl çalıştıktan sonra aynı fakültenin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 'na dikey geçiş yaptı. 2003 yılında uzmanlığını "Hepatit B profilaksisinde klasik intramusküler yol ile alternatif intradermal ve subkutan aşı uygulama sonuçlarının karşılaştırılması" adlı tez savunmasıyla tamamladı.

Bir yıl Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu süre içinde hastane infeksiyon kontrol komitesi başkanlığını yürüttü. Ayrıca antibiyotik kontrol komitesi ve sterilizasyon dezenfeksiyon kontrol komitelerini kurdu ve başkanlıklarını yürüttü.Maddi nedenlerle Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel olarak geçen Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL iki yıl Oltu Devlet Hastanesi' nde çalıştı. Bu dönem içinde klinik mikrobiyoloji laboratuarını kurdu ve biokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji laboratuar sorumlusu olarak çalıştı.

Aynı zamanda Oltu Devlet Hastanesi' nde kalite yönetim sistemi kurulması ve ISO belgesi alınması için kalite temsilcisi olarak çalıştı.

2006 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesine İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi'nde İnfeksiyon Kontrol Doktoru olarak görev yaptı. 28 Nisan-30 Haziran 2008 tarihleri arasında Almanya/Berlin Charité–Universitätsmedizin Hastaneleri'nde yoğun bakım ve hastane infeksiyonları konusunda çalıştı.

20 Ocak 2009 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda yapılan doçentlik sınavında başarılı bulunarak, Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisine yükseltildi.

Mart 2012 tarihinden itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı, Mayıs 2013 tarihinden itibaren Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve 04.03.2014 tarihinde Profesör kadrosuna atanan Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL evli ve üç çocuk babasıdır.