Mustafa Kasadar kimdir? Gazeteci Mustafa Kasadar kim? Mustafa Kasadar hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Mustafa Kasadar oluyor ve vatandaşlar tarafından Mustafa Kasadar kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mustafa Kasadar kimdir? Mustafa Kasadar kaç yaşında, nereli? Mustafa Kasadar hayatı ve biyografisi!

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Mustafa Kasadar kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Mustafa Kasadar kimdir? Ve Mustafa Kasadar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Mustafa Kasadar kimdir? Mustafa Kasadar kaç yaşında, nereli? Mustafa Kasadar hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA KASADAR KİMDİR?

Mustafa Kasadar 1965 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

İlahiyatçı, yazar ve yayıncı olan Mustafa Kasadar, 1988 yılında Erzurum İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İsmailağa'da Ömer Keleş Hocaefendi'den 4 yıl Arapça medrese eğitimi aldı. 9 yıl da öğretmenlik yapan Mustafa Kasadar, yayıncılığa duyduğu ilgiyle öğretmenlikten istifa ederek 1989 yılında halen faaliyette olan Ravza Yayınları'nı kurdu. 30 yılı aşkın yayıncılık yapan Mustafa Kasadar ağırlık olarak gençlik ve fikir yayınları yaptı. Yayınevinden şimdiye kadar 500'ü aşkın eser çıkardı. Milli Görüş camiasında çeşitli görevlerde de bulunan Mustafa Kasadar, Anadolu Gençlik Derneği'nde (AGD) de eğitim olarak görevlerde yer aldı.