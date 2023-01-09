Mustafa Kara: Sosyal medyada başarının sırrı reklam planlaması

Yazılım ve sosyal medya alanında hem hizmet hem de eğitimler veren Mustafa Kara, "Sosyal medyada başarılı ve etkili sonuçların yolu doğru planlanmış dijital reklamlardan geçiyor" dedi.

Sahibi olduğu sosyal medya reklam ajansıyla adından söz ettiren Mustafa Kara, dijital dünyada başarının formülünü anlattı. Bir hesabın ya da markanın gelişiminde profesyoneller tarafından doğru planlanmış reklam planlamasının en önemli adım olduğunu belirten sosyal medya uzmanı, "Sosyal medyanın dinamiklerine uygun planlanan reklamlar, geniş kitlelere ulaşmayı sağladığı için ürün ve hizmetlerin tanıtımında kritik önem taşıyor. Reklamların hangi kitleye ulaşacağı, kullanıcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu gibi demografik özelliklere göre planlama yapılmalı" dedi.

HEDEF KİTLE İLE İLETİŞİMDE EN KISA YOL DİJİTAL MECRALAR

Sosyal medya alanında hem teknik hem de kullanım açısından önemli bilgi birikimine sahip olan, bu alanda eğitimler de veren iş insanı, reklamların yayınlanma sayısına da dikkat çekti: "Dijital mecralarda reklamların yayınlanma sayısı daha fazla olduğu için bir reklamın gün içerisinde milyonlarca insana ulaşması mümkün. Bu da hedef kitleyle iletişimde büyük avantaj sağlıyor. Günümüzde kişiler ve şirketler ürün ya da hizmet tanıtımları için bütçelerinin çok büyük kısmını neredeyse sosyal medya pazarlaması için harcıyor. Bunun sonucunda da anlık olarak hedef kitlelerine reklam yapabiliyorlar."

GELENEKSEL PAZARLAMAYA GÖRE CİDDİ AVANTAJLAR SUNUYOR

Sosyal medya reklamcılığının en önemli faydalarından birinin de kaç kişiye erişildiğinin tespit edilmesi olduğuna vurgu yapan Mustafa Kara, "Bir reklamın kaç kişiye eriştiğini anlık olarak takip edip müşterilerimiz ile paylaşıyoruz" dedi ve ekledi: "Kampanyaları oluşturduktan sonra takibini yaparak kullanıcılarla olan etkileşimleri kolayca ölçümleyebiliyoruz. Bu ölçümleme sonucunda dijital pazarlama stratejisi ve yöntemini daha doğru bir şekilde belirleyebiliyoruz. Üstelik sosyal medya bunu geleneksel pazarlamaya göre çok düşük bütçelerle yapma şansı veriyor."