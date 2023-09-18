Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikaları oynandığı esnada fenalaştı. Arama motorlarında ise Mustafa Kaplan'ın sağlık durumu nasıl? Mustafa Kaplan hasta mı, neden fenalaştı? soruları araştırıldı.

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı anlarda Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı. Peki, Mustafa Kaplan'ın sağlık durumu nasıl? Mustafa Kaplan hasta mı, neden fenalaştı?

MUSTAFA KAPLAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikaları oynandığı esnada fenalaştı. Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı. Giresunspor'dan yapılan açıklamada Kaplan'ın yüksek tansiyona bağlı problem yaşadığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

MUSTAFA KAPLAN'IN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından saha içerisine giren ambulansta deneyimli teknik adama müdahale edildi. Bir süre ambulans içinde tedavisi süren Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TANSİYONU YÜKSEK ÇIKTI

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan bugün oynadığımız Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı olarak bir sağlık problemi yaşamıştır. Kendisine ilk müdahale saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 olarak ölçülmüştür. Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

Mustafa Kaplan (d. 2 Eylül 1967, Kırşehir), Türk eski futbolcu, teknik direktör. Futbola, doğduğu şehrin takımı olan Kırşehirspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekibinde görev aldı. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antremanlık deneyimini 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak edindi. Daha sonra Gençlerbirliği'nde aynı görevi üstlendikten sonra Ankaragücü'ne geri döndü. 2010-11 sezonunun başında tekrar Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. 26 Nisan 2011 tarihinde Gençlerbirliği teknik direktörü Ralf Zumdick'in istifa etmesinden sonra boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak sezon sonuna kadar getirildi. Sezon bitimi görevini yeni teknik direktör Giray Bulak'a teslim etti. 2012-13 sezonunun ortasında MKE Ankaragücü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Ancak topladığı puanlar yeterli olmadı ve Ankaragücü lig sonuncusu olarak 1. Lig'den 2. Lig'e düştü. 2013-14 sezonu başında Hacettepe'nin başına getirilen Kaplan, takımıyla birlikte 2. Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunun başlangıcında ise Gençlerbirliği'nin başına getirildi. Burada yalnızca 1 maç görevde kaldıktan sonra takımla yolları ayrıldı. 2016-17 sezonu başında Giresunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.