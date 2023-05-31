Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay, Mustafa Ilıcalı ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıktı. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mustafa Ilıcalı hayatı ve biyografisi!

Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de muhtemel isimler arasında yer almakta olan Mustafa Ilıcalı hakkında birçok detay merak ediliyor ve bu nedenle vatandaşlar tarafından Mustafa Ilıcalı kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mustafa Ilıcalı hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA ILICALI KİMDİR?

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu.

Türk Profesör ve siyasetçidir. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.

Erken yaşamı ve kariyeri

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. İnşaat mühendisliği alanında 2002 yılında profesörlük unvanı alan Ilıcalı, Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanıdır.

Siyasi kariyeri

2002-2007 yılları arasında XXII. dönem Erzurum milletvekili olarak görev yapan Ilıcalı, 2008 yılı itibarıyla de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı yapmıştır. Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekiliği'ne seçilmiştir.