Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekilliği'ne seçilmiştir. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, nereli? Mustafa Ilıcalı hayatı ve biyografisi nedir?

2002-2007 yılları arasında XXII. dönem Erzurum milletvekili olarak görev yapan Ilıcalı, 2008 yılı itibarıyla de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı yapmıştır. Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekilliği'ne seçilmiştir. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, nereli? Mustafa Ilıcalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA ILICALI KİMDİR?

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu.

Türk Profesör ve siyasetçidir. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. İnşaat mühendisliği alanında 2002 yılında profesörlük unvanı alan Ilıcalı, Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanıdır.

2002-2007 yılları arasında XXII. dönem Erzurum milletvekili olarak görev yapan Ilıcalı, 2008 yılı itibarıyla de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı yapmıştır. Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekilliği'ne seçilmiştir.