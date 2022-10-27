Mustafa Ilıcalı kimdir, kaç yaşında? Mustafa Ilıcalı nereli, hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı ve bazı İBB şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İBB Başkan Danışmanlığı yapan Mustafa Ilıcalı ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir, kaç yaşında? Mustafa Ilıcalı nereli, hayatı ve biyografisi nedir?