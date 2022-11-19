Mustafa Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı ve Mustafa Ilıcalı akraba mı? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Ilıcalı geliyor. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Mustafa Ilıcalı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Açık oturum programlarına da katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MUSTAFA ILICALI KİMDİR?

Mustafa Ilıcalı (15 Haziran 1954, Erzurum), Türk profesör ve siyasetçidir. Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.

Erken yaşamı ve kariyeri

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ulaştırma üzerine yaptı. İnşaat mühendisliği alanında 2002 yılında profesörlük unvanı alan Ilıcalı; Yıldız Teknik, Bahçeşehir ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde profesör olarak görev yaptı.

Siyasi kariyeri

2002-2007 yılları arasında XXII. dönem Erzurum milletvekili olarak görev yapan Ilıcalı, 2008 yılı itibarıyla de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı yapmıştır. Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekiliği'ne seçilmiştir.

ACUN ILICALI VE MUSTAFA ILICALI KARDEŞ Mİ, AKRABA MI?

Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.