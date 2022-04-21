Mustafa Ilıcalı Acun'un neyi? Türk profesör ve siyasetçi Mustafa Ilıcalı'nın soyadını duyan vatandaşlar Mustafa Ilıcalı ile Acun Ilıcalı akraba mı merak etmeye başladı. Peki, Mustafa Ilıcalı Acun'un neyi? Mustafa Ilıcalı kimdir, nerelidir? İşte detaylar...

MUSTAFA ILICALI ACUN ILICALI'NIN NEYİ?

Mustafa Ilıcalı Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.

MUSTAFA ILICALI KİMDİR?

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu.

Türk Profesör ve siyasetçidir. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.

Erken yaşamı ve kariyeri

Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. İnşaat mühendisliği alanında 2002 yılında profesörlük unvanı alan Ilıcalı, Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanıdır.

Siyasi kariyeri

2002-2007 yılları arasında XXII. dönem Erzurum milletvekili olarak görev yapan Ilıcalı, 2008 yılı itibarıyla de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı yapmıştır. Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekiliği'ne seçilmiştir.

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