Mustafa Gültepe kimdir? TİM Başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

Mustafa Gültepe, 1968 Tonya-Trabzon doğumludur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yapmıştır. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.

2010 yılından itibaren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur ve hala devam etmektedir. Gültepe, 13 Haziran 2022 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı seçilmiştir.