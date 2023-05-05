Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu. Yaşananlar ile birlikte Mustafa Gültepe kimdir? Sorusu gündeme geldi. Peki, Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) başkanlık koltuğu el değiştirdi. Bugün yapılan seçimi tek aday Mustafa Gültepe kazandı. Gültepe, 273 oy alarak yeni TİM başkanı oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı ve TİM Başkanvekili Mustafa Gültepe, görevi İsmail Gülle'den devralacak. Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

1968 Tonya-Trabzon doğumlu olan Mustafa Gültepe, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yaptı. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Gültepe, 25 yıldır hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 1800 kişi istihdam ediyor.

2010 yılından itibaren İHKİB Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aynı zamanda Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürüren Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.