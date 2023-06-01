Mustafa Erdoğan kimdir? Mustafa Erdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA ERDOĞAN KİMDİR?

Mustafa Erdoğan, (d.1965, Hakkari) Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmenidir. Hakkârili olup Kürt Pinyanişi aşiretine mensuptur. Mustafa Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde ve Gazi Üniversitesi'nde kamu yönetimi eğitimi almıştır. Yılmaz Erdoğan'ın abisidir.

Mustafa Erdoğan, üniversite yıllarında ve öncesinde halk danslarıyla yakından ilgilenmiş ve çalıştığı topluluklarla birlikte yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen festival ve yarışmalarda birçok ödül almıştır.

Gülben Ergen ile 5 Eylül 2004'te evlenmiş ve çift, 18 Ocak 2007 günü Atlas adında bir erkek çocuğuna sahip olmuştur. Ardından 2009 yılında da çiftin ikiz bebekleri dünyaya gelmiştir. Çift, 12 Nisan 2012 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Çalışmaları

1985 yılında Gazi Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunu kurarak, Edirne, Kırklareli, Artvin, Van, Bitlis, Hakkâri, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Aydın yöre dansları üzerine gruplar hazırlamış ve yarışmalara katılmıştır.

1997 yılında Bilkent Üniversitesi'ndeki halk oyunları üzerine yaptığı çalışmalar "Sultans of the Dance"'in ilk adımları olmuştur.

1997-2000 Anadolu halk dansları adımları üzerine, derleme ve koreografik çalışmalar yapmış ve konuyla ilgili araştırmaları çeşitli yayın organlarında yer almıştır.

Aynı dönemde koreograf olarak İstanbul-Gül Düşündürü Tiyatrosu ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde görev almıştır.

Halk oyunlarına olan ilgisi giderek artınca, özel kuruluşların ancak kurumsallaşma ile yaşayabileceğine inanan Mustafa Erdoğan bunları bir merkezden yönlendirmek ve en iyi eğitimi verebilmek için 1999 yılında Türkiye'nin ilk özel ve büyük dans topluluğu olan Sultans of the Dance'i kurmuştur. Bu grubun adı daha sonra Anadolu Ateşine çevrilmiştir.

Gazetecilik çalışmaları