Mustafa Erdik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Mustafa Erdik'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Erdik geliyor. Peki, Mustafa Erdik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor, hangi üniversite? Mustafa Erdik'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Türkiye'nin en önemli deprem uzmanlarından kabul edilen Prof. Dr. Mustafa Erdik'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mustafa Erdik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MUSTAFA ERDİK KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü'dür. Mustafa Erdik Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan'dır. Ülkemizdeki en önemli deprem uzmanları arasında kabul edilir.

Mustafa Erdik 1948 doğumludur. 1970 senesinde ODTÜ İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından 1972-1975 yılları arasında ABD Rice Üniversitesi'nde master ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Dr. Mustafa Erdik (Emeritus Profesör, Boğaziçi Üniversitesi) 300'ü aşkın teknik makale ve 6 adet kitabın yazarı veya ortak yazarıdır. Almış olduğu uluslararası ödüller arasında: TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, NATO Zirvesi Bilim Ödülü, Birleşmiş Milletler-Sasakawa Afetlerin Önlenmesi Ödülü, ABD'nde kurulu SSA-EERI-COSMOS mesleki kuruluşları tarafından ortak olarak takdim edilmiş olan Bruce Bolt Madalyası, EAEE tarafından verilmiş Nicholas Ambraseys ödülü ve TÜBİTAK Bilim Ödülü bulunmaktadır.