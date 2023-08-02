Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mustafa Emre Başbuğ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mustafa Emre Başbuğ'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Mustafa Emre Başbuğ kaç yaşında, nereli? Mustafa Emre Başbuğ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mustafa Emre Başbuğ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mustafa Emre Başbuğ'un hayatını araştırıyor. Peki, Mustafa Emre Başbuğ kimdir? Mustafa Emre Başbuğ kaç yaşında, nereli? Mustafa Emre Başbuğ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MUSTAFA EMRE BAŞBUĞ KİMDİR?

1971 yılında Sivas ili Divriği ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Afyon Polis Kolejinde akabinde 1989 yılında Polis Akademisinde öğrenimine devam etti. Mezun olduğu 1993 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Askerlik görevini 1995-1996 yıllarında yedek subay olarak Diyarbakır'da yerine getirdi. 15 yılı istihbarat hizmetlerinde olmak üzere sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Kayseri, Hakkari ve Ankara illerinde görev yaptı. Toplamda 3 yıl olmak üzere 2 kez Birleşmiş Milletler Misyonlarında görev aldı. 02.07.2018 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti ve Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosu resmi görev yeri olmak kaydıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki görevini 19.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Şırnak Emniyet Müdürü olarak atandığı tarihe kadar sürdürdü.

07.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Gaziantep Emniyet Müdürü olarak atandı.