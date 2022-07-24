Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş kaç yaşında ve nereli? Mustafa Elitaş biyografisi! - Haberler

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Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş kaç yaşında ve nereli? Mustafa Elitaş biyografisi!

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Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş kaç yaşında ve nereli? Mustafa Elitaş biyografisi!

Ak Partili Mustafa Elitaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Elitaş kaç yaşında ve nereli gündeme geliyor. Peki, Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş kaç yaşında?

Mustafa Elitaş kaç yaşında ve kimdir gündeme geliyor. Kayseri doğumlu olan Mustafa Elitaş kimdir ve kaç yaşında merak ediliyor. Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş kaç yaşında ve nereli? Mustafa Elitaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA ELİTAŞ KİMDİR?

5 Şubat 1957'de Kayseri'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Nuriye'dir.

Ekonomist ve Sanayici; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

22, 23, 24, 26 ve 27. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 3 dönem AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 64. Hükûmette Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.

31 Mart 2021 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Elitaş, evli ve 4 çocuk sahibidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Biyografi.İnfo Mustafa Elitaş AK Parti Gündem Haberler

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