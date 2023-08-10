Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yer aldı. Kararnameye göre 57 ilin valisinde değişiklikler yapıldı. Yeni Bayburt Valisi de bu isimlerden biri oldu. Bayburtlu vatandaşlarımız Mustafa Eldivan kimdir? Bayburt Valisi Mustafa Eldivan nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aramakta.

Çorlu Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Eldivan, Bayburt Valisi olarak atanmasının ardından merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Mustafa Eldivan kimdir? Bayburt Valisi Mustafa Eldivan nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA ELDİVAN KİMDİR?

1972 yılında Kayseri de doğdu. Ortaöğrenimini İncesu Lisesinde, Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

05.01.1999 da Çorum Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. Sırasıyla Mecitözü, Gülnar, Kıbrısçık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisan eğitimini İngilterenin Nottingham şehrinde Nottingham Üniversitesinde tamamlayan Kaymakam ELDİVAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde "6-7 Eylül Olayları Işığında Türkiye'nin Azınlık Politikası ve Yansımaları" konusunda da yüksek lisans çalışması yaptı.Kemaliye, Doğanşehir, Hacıbektaş, Havran ve Avanos Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam ELDİVAN 04.03.2016 tarihli bakanlık onayı ile de Nevşehir İl Özel İdaresi Genel SekreterliğiniVekaleten yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın: 2016/861 Karar Sayılı kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 19.08.2017 tarihli 345 sayılı Kararname ile Bağcılar Kaymakamlığı atanarak 26.08.2022 tarihine kadar Bağcılar Kaymakamı olarak görev yaptı.

Kaymakam Mustafa ELDİVAN; 11.08.2022 tarihli 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çorlu Kaymakamlığına atandı.

10.08.2023 tarihinde Bayburt Valisi olarak atandı.