Protez üretimi yapan Kırşehirli bir iş insanı, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak şampiyon olan Rabia Birsen Göğercin'in estetik protez kol masrafını üstlendi. Göğercin'in protez kolu 2-3 ay sonra teslim edilecek. Peki, Mustafa Düğer kimdir? Rabia Birsen Güvercin'e protez el yapacak olan iş insanı kim?

Ankara'da yaşayan Rabia Birsen Göğercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Güvercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Arama motorlarında ise Mustafa Düğer kimdir? Rabia Birsen Güvercin'e protez el yapacak olan iş insanı kim? soruları araştırıldı.

MUSTAFA DÜĞER KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Rabia Birsen Göğercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Güvercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren Güvercin, 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Güvercin, parayla estetik kol protezi yaptırmak istediğini söyleyince protez üretimi yapan hayırsever bir iş insanından yardım gecikmedi.

"İSTEDİĞİ ESTETİK KOLU ÜCRETSİZ ŞEKİLDE İLETECEĞİZ"

Göğercin'in protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Kırşehirli iş insanı protez üreticisi, "Rabia kızımızı televizyonda izledim. Açıklamalarını dinledim. Bir baba olarak çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm. Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü hissettim. Rabia kızımızın istemiş olduğu, ekranda söylediği estetik kol protezini yapacağımı kendisine ilettim. Kendisine ulaştım ve bu konuyu görüştüm. Bizim tarafımızdan kendisine ücretsiz bir şekilde karşılanacağını ilettim. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk" diye konuştu.

"2-3 AY SÜRECEK VE KENDİSİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Rabia Birsen Göğercin ile görüşeceklerini belirten hayırsever iş insanı, "Bizimle buluştuğu andan itibaren elinin ölçülerini alacağız. Bu protezin yapım süresi çok kısa bir sürede olmuyor. Estetik bir kol protezi olduğu için biraz zaman alabiliyor. Estetik olması sebebiyle çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Bunun yapım süresi 2-3 ay sürecek ve kendisine teslim edeceğiz. 60 ülkeye protez dalında ihracat yapıyoruz. Rabia'nın da ihtiyacını karşılayınca bir 60 ülkeye daha ihracat yapmış kadar mutluluk ve huzur duyacağız" ifadelerini kullandı.

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