Mustafa Destici nerede oy kullanacak, hangi okulda, hangi il ve ilçede 2023? Mustafa Destici hangi okulda oy kullanacak?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar Mustafa Destici'nin nerede ve hangi okulda oy kullanacağını merak etti. Peki, Mustafa Destici nerede oy kullanacak, hangi okulda, il ve ilçede 2023? Mustafa Destici hangi okulda oy kullanacak? İşte detaylar...

Destici, İmamoğlu'nun olaylı mitingiyle ilgili konuştu: Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde adayların ve liderlerin oy kullanacağı yerler netleşti. Peki, Mustafa Destici nerede oy kullanacak, hangi okulda, il ve ilçede 2023? Mustafa Destici hangi okulda oy kullanacak? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİMLERDE HANGİ LİDER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. Diğer 3 aday Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise Ankara'da sandık başına gidecek.

Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

MUSTAFA DESTİCİ NEREDE, HANGİ OKULDA OY KULLANACAK 2023?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oyunu kullanacak.