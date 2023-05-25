Mustafa Destici kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi parti başkanı? Mustafa Destici'nin hayatı ve biyografisi!

Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici'nin hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mustafa Destici kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Mustafa Destici ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Destici geliyor. Peki, Mustafa Destici kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Mustafa Destici'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Mustafa Destici (d. 3 Şubat 1966, Eskişehir), Türk öğretmen, akademisyen, siyasetçi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanı.

Hayatı ve siyasi kariyeri

3 Şubat 1966 tarihinde Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin Gecek köyünde doğdu.

İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Sivrihisar'da ve liseyi Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2007 yılında memuriyetten ayrılarak Büyük Birlik Partisinde siyasete başladı. 2007'de genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Büyük Birlik Partisinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası geçirdiğinde partinin teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi'nde Yalçın Topçu'nun listesinden genel sekreter seçildi.

2011 genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerde alınan sonuç üzerine istifa eden Yalçın Topçu'nun ardından gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre'de geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Saadet Partisi ile ittifak kararı ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Büyük Birlik Partisinden istifa ederek Saadet Partisi çatısı altında Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerine Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak girdi. Ancak Saadet Partisi seçim barajını aşamadığından dolayı milletvekili seçilemedi ve 12 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına seçildi. 2018 Türkiye genel seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisinin Ankara 2. Bölge Milletvekili listesinin ilk sırasından katılmış ve milletvekili seçilmiştir.