Mustafa Destici deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Mustafa Destici kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Mustafa Destici oldu. Peki, Mustafa Destici ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Mustafa Destici kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Mustafa Destici ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Mustafa Destici kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

MUSTAFA DESTİCİ DEPREM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Meral Akşener kendi ve eşi adına birer maaşını kampanya için bağışladığını belirtti. Mustafa Destici ayrıca çocuklarının adına 50 bin TL ve ekstradan 500 bin TL bağışladığını açıkladı.