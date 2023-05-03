Mustafa Destici aday mı? 2023 Mustafa Destici milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mustafa Destici aday mı? 2023 Mustafa Destici milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mustafa Destici aday mı? 2023 Mustafa Destici milletvekili adayı mı? İşte detaylar...