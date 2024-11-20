Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den neden istifa etti?

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MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir (d. 1970, Kilis) Türk siyasetçi. TBMM 28. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Kilis milletvekilidir.

Mustafa Demir'in istifasına dair henüz açıklama yapılmadı.

MUSTAFA DEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

İstifası istenen isimlerden Kilis Milletvekili Mustafa Demir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın paylaşımını alıntılayan Demir, "Liderimizin vepartimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." açıklamasında bulundu.

Söz konusu gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurmuştu. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…" ifadelerini kullandı.