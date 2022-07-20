Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir kaç yaşında, nereli? Mustafa Demir biyografisi ne?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya gitti. Demir, Özel Kalem Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede "Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar belediye başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir" ifadelerini kullandı. Peki, Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir kaç yaşında, nereli? Mustafa Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir (18 Ocak 1961, Şalpazarı), 22., 23. ve 24. dönemde Samsun Milletvekili seçilen ve 60. Hükümet'inde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmış olan Türk mimar ve siyasetçi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 11 Nisan 2019'da da mazbatasını alıp göreve başladı.

18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde çalıştı; Türkiye Emlak Bankası'nda Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSIAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2002 seçimlerinde AK Parti'den Meclis'e girerek, 22. Dönem'de Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden seçilerek Meclis'e girdi ve 23. Dönem'de aynı komisyonun başkanlığına tekrar seçildi.

1 Mayıs 2009'da II. Erdoğan Hükûmeti'nde yapılan kabine değişikliği sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine getirildi. Bir gün sonra yeni görevini Faruk Nafız Özak'tan devraldı. Böylece Samsun 12 yıl aradan sonra ilk kez bir bakan çıkarmış oldu.

24. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.