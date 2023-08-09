Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çöl kimdir ve nereli olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Mustafa Çöl kimdir? Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl kaç yaşında, nereli?

Mustafa Çöl kimdir ve Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl kaç yaşında, nereli olduğu gündeme geliyor. Mustafa Çöl, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; yüksek lisansını ise Afyon Kocatepe üniversitesinde yaptı. Mustafa Çöl kimdir? Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA ÇÖL KİMDİR?

1982 yılında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğdu. Sandıklı'da başlayan öğrenim hayatına İmam Hatip Orta Okulunda devam etti. Lise öğrenimini Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlayan ÇÖL, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; yüksek lisansını ise Afyon Kocatepe üniversitesinde yaptı. Bu arada Sandıklı' daki eğitim sorunları üzerine eğilmiş ve bu sorunların giderilmesi adına "eğitimde inovasyon ve kurumsal çözümler" yaklaşımıyla birçok eğitim kurumunu İlçemize kazandırdı.

Özel sektördeki başarılı çalışmaları yanı sıra 2002 yılında Ak Parti ile Ankara'da siyasi hayatına başlayan ÇÖL, 30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Ak Parti Belediye Başkan adayı olarak katıldı ve bunun sonucunda % 54 oyla birinci dönem, 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde yine Ak Parti'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mustafa Çöl bu seferde %55.92 oy oranıyla ikinci dönemde Sandıklı halkının teveccühü ile tekrar Sandıklı Belediye Başkanı seçildi.

Ak Partinin 2023 Türkiye hedefleri doğrultusunda yeni bir vizyon ve misyon ile Sandıklı Halkına hizmet etme fırsatı yakalayan ÇÖL, Belediye Başkanlığı yanında; Akademik eğitim ve çalışmalarına Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde devam ederek, halen aynı üniversitede doktorasını yapmaktadır. İyi derecede ingilizce ve arapça bilen ÇÖL, evli ve üç çocuk babasıdır.

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