Mustafa Ceceli kimdir? Mustafa Ceceli hayatı ve biyografisi! Mustafa Ceceli kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mustafa Ceceli merak konusu oldu. İşte Mustafa Ceceli hakkında merak edilen Mustafa Ceceli kimdir, Mustafa Ceceli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 2 Kasım 1980

(41 yaşında)

Ankara

Ceceli, müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından yaptığı müzik düzenlemeleri büyük beğeni toplamıştır. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında Ceceli "Limon Çiçekleri" isimli ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Kasım 2009'da kendi adını taşıyan Mustafa Ceceli albümünü yayımladı ve albüm MÜ-YAP'tan altın plak ödülü aldı. Bununla birlikte birçok müzik platformlarda ödüllerle dönmüştür. Sanatçı kendi albüm çalışmalarının yanı sıra aranjörlük işine de devam etmektedir. İkinci stüdyo albümü Es'i ilk olarak dijital müzik platformlarda yayınladı. Albümün ismini taşıyan şarkısı dijital platformlarda tüm zamanların özellikle TTNet Müzik'te 9 milyonluk rakam ile en çok dinlenen ikinci, albümde bulunan "Sevgilim" şarkısı 7 milyon dinlenme oranıyla sekizinci sırada yer almaktadır. Ceceli'nin diskografisinde ayrıca bir derleme ve iki remix albüm bulunmaktadır. Aralık 2014'te üçüncü stüdyo albümü Kalpten'i diskografisine eklemiştir. Sanatçı Lara Fabian ile Ağustos 2014 tarihinde proje single olarak yayınladıkları "Al Götür Beni" şarkısını Mustafa Ceceli yeni albümüne yer vermesi ile Kalpten albümünden çıkan tekli single niteliğini de taşımaktadır.