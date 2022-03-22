Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri! 'Gerçekten Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözleri kime ait?
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Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Gerçekten Zor geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.9 milyon izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri nedir? Gerçekten Zor sözleri ve detayları haberimizde...
Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkısının sözleri Ferman Eren Nerkis ve Onur Bayraktar'a aittir. Şarkının müziği ise Doğu Kılıç ve Onur Bayraktar'a aittir. Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkı sözleri sizlerle...
MUSTAFA CECELİ - GERÇEKTEN ZOR ŞARKI SÖZLERİ
Yutkundum seni düşündüm
Özledim gizledim inan üzgündüm
Kırıcıydık savurmuştun kayboluverdin
Ayrılık kırıntısından sitemlerim
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Gerçekten zor zor
Aşkın tövbesi zor oluyor
Severken gitmesi zor oluyor
Gülerken ağlamak geride kalanlardan yadigar
Ağlama yüreğim sus ağlama duymasın
Sensiz günlere merhaba derken hep anlasın
Yalnızlık ölmekten zor.