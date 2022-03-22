Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri! 'Gerçekten Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözleri kime ait? - Haberler

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Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri! 'Gerçekten Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözleri kime ait?

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Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri! 'Gerçekten Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözleri kime ait?

Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Gerçekten Zor geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.9 milyon izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri nedir? Gerçekten Zor sözleri ve detayları haberimizde...

Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkısının sözleri Ferman Eren Nerkis ve Onur Bayraktar'a aittir. Şarkının müziği ise Doğu Kılıç ve Onur Bayraktar'a aittir. Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkı sözleri sizlerle...

MUSTAFA CECELİ - GERÇEKTEN ZOR ŞARKI SÖZLERİ

Yutkundum seni düşündüm

Özledim gizledim inan üzgündüm

Kırıcıydık savurmuştun kayboluverdin

Ayrılık kırıntısından sitemlerim

*****

Gerçekten zor zor

Aşkın tövbesi zor oluyor

Severken gitmesi zor oluyor

Gülerken ağlamak geride kalanlardan yadigar

Ağlama yüreğim sus ağlama duymasın

Sensiz günlere merhaba derken hep anlasın

Yalnızlık ölmekten zor.

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