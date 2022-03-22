Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor sözleri! 'Gerçekten Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözleri kime ait?

Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkısının sözleri Ferman Eren Nerkis ve Onur Bayraktar'a aittir. Şarkının müziği ise Doğu Kılıç ve Onur Bayraktar'a aittir. Mustafa Ceceli - Gerçekten Zor şarkı sözleri sizlerle...

MUSTAFA CECELİ - GERÇEKTEN ZOR ŞARKI SÖZLERİ

Yutkundum seni düşündüm

Özledim gizledim inan üzgündüm

Kırıcıydık savurmuştun kayboluverdin

Ayrılık kırıntısından sitemlerim

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Gerçekten zor zor

Aşkın tövbesi zor oluyor

Severken gitmesi zor oluyor

Gülerken ağlamak geride kalanlardan yadigar

Ağlama yüreğim sus ağlama duymasın

Sensiz günlere merhaba derken hep anlasın

Yalnızlık ölmekten zor.

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