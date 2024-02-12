Esra Erol'un programında gündeme gelen Sözde hoca Mustafa Çabuk kimdir? Mustafa Çabuk mehdi olduğunu mu iddia ediyor? Mustafa Çabuk kimdir? Mehdiyim diyen Mustafa Çabuk kimdir?

MUSTAFA ÇABUK KİMDİR?

Mustafa Çabuk, kendisini "ebul kasım muhammed mustafa" olarak tanıtıyor ve hilafet hareketinin finansmanı için bankaların kâfir kurumlar olduğunu öne sürerek geriye ödenmemek üzere kredi çekilebileceğine fetva veriyor.

Esra Erol'da programına katılan Fatma, "7 aydır kızımı göremiyorum" dedi ve sahte Mehdi olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk'un kızını kandırdığını ve alıkoyduğunu söyledi.

Fatma, programda şunları ifade etti:

"Kızımı 7 aydır alıkoyuyor değişik ve yalan hikayeler ile kızımı kandırdı.

Kızım Mevlüde sosyal medyadan Tiktok'ta gördüğü Mustafa Çabuk'un videoları görüp etkileniyor. Kızım bizi onun yanına gitmemiz için bizi ikna etmeye çalışıyordu, belli bir süre sonra kızım evden kaçarak Çanakkale'nin bir köyünde olan Sahte Mehdi'nin yanına kaçtı.

Annesi Fatma'nın iddialarının ardından yayına katılan Mevlüde ise şöyle konuştu:

"Ben kaçmadın rızam ile buraya geldim dedi. Ailemi reddettim Hz.Mehdi aramızda ben ona bağlıyım burada İslam'ı öğreniyoruz" dedi.

"Ona sözde hoca diyemezsin Mehdi (as) diyeceksin" diyen Mevlüde ve Esra Erol arasındaki tartışmalar alevlendi ve stüdyoyu ayağa kaldırdı. Tartışmalara fazla dayanamayan Mevlüde "Benim açık resimlerimi izin vermeden nasıl paylaşırsınız sizi dava edeceğim" ifadelerini kullandı.