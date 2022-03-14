İZMİR (Haberler.com) - Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mustafa Balbay hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Balbay kimdir? Mustafa Balbay kaç yaşında, nereli? Mustafa Balbay hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA BALBAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ağustos 1960

Kaç yaşında: 60 yaşında

Nereli: Burdur, Türkiye

Eş: Gülşah Balbay

Parti: Cumhuriyet Halk Partisi

Mustafa Ali Balbay (d. 8 Ağustos 1960, Yeşilova), Türk gazeteci, siyasetçi ve yazar.

24. Dönem İzmir 2 . Bölge milletvekili, Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi, Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında Gündem adlı köşenin yazarı olan Balbay'ın gezi, inceleme, siyaset ve çocuk edebiyatı alanında 29 kitabı vardır.

6 Mart 2009 da hükûmeti düşürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.9 Aralık 2013 tarihinde tahliye edildi, 10 Aralık 2013 tarihinde milletvekili yemini ederek göreve başladı. TBMM XXIV. ve XXV. Dönem İzmir milletvekilidir.

Balbay, evli ve iki çocuk babasıdır.

1960 yılında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Güney beldesinde doğdu. İlkokulu doğum yeri olan Güney beldesinde, ortaokul ve liseyi Aydın'ın Nazilli ilçesinde okudu.

1981 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.

Gazetecilik yaşamı

Öğrenciliği sırasında 1980'de İzmir'in yerel yayın organı Gazete İzmir'de gazeteciliğe başladı. 1981'de Milliyet Gazetesi İzmir bürosunda ve daha sonra Cumhuriyet Gazetesi İzmir bürosunda muhabir olarak çalıştı. 1985'te Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu İstihbarat Şefi, 1989'da Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu Haber Müdürü, 1992'de Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Haber Merkezi Müdürü oldu. 1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi oldu. 1993'ten itibaren köşe yazarlığına başladı. Gazetenin baş sayfasında, daha önce Uğur Mumcu'nun Gözlem başlıklı köşe yazılarının yayımlandığı köşede "Gündem" başlıklı köşe yazılarını yayımlayan Balbay, köşe yazarlığı ve gazetenin Ankara Temsilciliği görevini birlikte yürüttü.

TV ve radyo programları

Balbay, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliğini sürdürmekte iken 1996 - 2003 yılları arasında TRT'de yayımlanan "Pazar Panorama" adlı haber programına yorumcu olarak katıldı; 1996 - 2009 yılları arasında hafta içi her sabah Ümit Zileli'nin yaptığı radyo programına 15 dakika günlük yorumla katıldı. 1999 - 2003 yılları arasında NTV'de Emin Çölaşan ve Yavuz Donat'la birlikte "Kapalı Kapılar Ardında" adlı haftalık tartışma programını yaptı. 2004-2009 arasında Avrasya TV adlı televizyon kanalında Emin Çölaşan ile birlikte haftanın olaylarının tartışıldığı "Ankara Rüzgarı" adlı bir programını gerçekleştirdi.

Yazarlığı

Gazeteci-köşe yazarı ve yönetici kimliğinin yanı sıra siyaset, güncel konular ve gezi içerikli otuz iki kitap kaleme almıştır.

Milletvekili seçilmesi

Balbay, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve İzmir 2. Bölge milletvekili seçilmiştir. Ardından Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde tekrar seçilmiştir.

Kitapları

• Dönekrasi (1996)

• Türban Kime Kurban (1997)

• Ülkelere Değil Savaşa Düşmanım (1997)

• Copokrasi (1997)

• Cepokrasi (1998)

• Balkanlar (1998)

• Orta(daki) Asya Ülkeleri (1999)

• Yemen Türkler Mezarlığı (2000)

• Affedersin La Fontaine (2000)

• Yürüt Ya Kulum Demireller Tarihinde 2. Yahya Vak'ası (2001)

• Güvercin, Kurt, Bir de Arı Ele Geçirince İktidarı (2002)

• Çin'in Uzun Yürüyüşü (2003)

• Afrika'nın Uçlarında (2003)

• Tarihin Arka Odası: Amerika (2005)

• İran Raporu (2006)

• Suriye Raporu (2006)

• Irak Bataklığında Türk-Amerikan İlişkileri (2007)

• Devlet ve İslam (2007)

• Heyecan Yaşlanmaz (2007)

• Çanakkale'den Avustralya'ya ANZAK TÜRKLERİ (2008)

• 12 Eylül Sol-Kırımı, 78'liler (2008)

• Nasreddin Hoca ile Eşeği (2009)

• Nasreddin Hoca ile Çocuklar (2009)

• Silivri Toplama Kampı ZULÜMHANE (2010)

• Düşünüyorum Öyleyse Sanığım ZULÜMNAME (2011)

• Demokrasi Tanrısı ZULÜMDAR (2011)

• Gülümsemek Direnmektir (2012)

• Halit Çelenk Anlatıyor – Denizlerin Davası(2012)

• "O Mektubu Yazan Bendim..." (2012)

• Yargıtatör (2013)

• Sü-Lale Devri (2016)

• Nasrettin Hoca (2017)

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